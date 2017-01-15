TBMM Genel Kurulu'nda Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya 'geçmiş olsun' mesajı verdiler.
Anayasa değişiklik teklifi 14. maddesi görüşmeleri sırasında eşi hastaneye kaldırılan MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Meclis'te grubu bulunan partilerin Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. - ANKARA
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya 'Geçmiş Olsun' Mesajı
TBMM Genel Kurulu’nda Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya ‘geçmiş olsun’ mesajı verdiler.
TBMM Genel Kurulu'nda Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya 'geçmiş olsun' mesajı verdiler.
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