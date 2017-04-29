MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığını Demirtürk Kazandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



MHP Kdz. Ereğli ilçe kongresi Atatürk Kültür Merkezi kafeteryasında saat 12.00'de başladı. Akşam saat 17.'ye kadar devam eden oylamaya 317 delege katıldı. Yapılan sayımda 177 delegenin oyunu alan Rahman Demirtürk MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı olurken, Talat Şeker ise 138 oy aldı. Kongrede kullanılan 2 oy ise geçersiz sayıldı.



Sonuçların açıklanmasının ardından Rahman Demirtürk ile Talat Şeker kucaklaşırken, İl Başkanı Hamdi Ayan ile birlikte poz verdi. Kongreyi kazanan Demirtürk yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. - ZONGULDAK