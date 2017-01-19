MHP Kayseri İl Başkanı Ersoy'a AK Parti'ye Hakaretten Ceza

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla açtığı davada MHP İl Başkanı Baki Ersoy'a "hakaret" suçundan 5 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması ertelendi.



10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Özden'in avukatı Gökhan Ülker ile tutuksuz yargılanan Baki Ersoy'un avukatları Müjdat Yılmaz ve Yusuf Dalmaz katıldı. Özden ve Ersoy, duruşmaya katılmadı.



Avukat Ülker, duruşmada, Baki Ersoy'un sosyal medya üzerinden tepki gösterdiğini ve bunun basına da yansıdığını belirtti.



Ersoy'un sosyal medya üzerinde üzgün olduğunu söylemesi ve özür dilemesi halinde şikayetlerinden vazgeçmeyi düşündüklerini belirten Ülker, "Tüm AK Parti teşkilatına hakaret edilmiştir. Biz kendisinden iyi niyet bekledik ama göremedik. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.



Avukat Müjdat Yılmaz ise müvekkilinin paylaşımının ne AK Parti İl Başkanlığına ne de seçmene yönelik olduğunu savunarak, "Bu sözleri dantelli beyaz kefen giyen 5-6 kişiye söylemiştir. Bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayan iş adamlarıdır. Zekat ile ilgili sözleri ise Baki Ersoy söylememiştir. Başkasının paylaşımını beğenmiştir." diye konuştu.



Yapılan yargılama sonucu MHP İl Başkanı Baki Ersoy'a mahkemece "hakaret" suçundan 5 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması ertelendi. "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun unsurları oluşmadığı için ise Ersoy'un beraatine karar verildi.



Özden, sosyal medya hesabından yaptığı çeşitli paylaşımlar dolayısıyla Ersoy hakkında şikayetçi olmuştu. Ersoy hakkında "Hakaret ve halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından dava açılmıştı.