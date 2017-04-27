MHP Karamanlı İlçe Başkanlığına Türkoğlu Yeniden Seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamanlı İlçe Başkanlığına Vedat Türkoğlu yeniden seçildi.



Parti binasında yapılan kongrede, MHP Antalya Konyaaltı İlçe Başkanı Metin Ersoy olağan genel kurulun divan başkanlığını yaptı.



Kongrede raporların ve bilançonun oylaması yapıldıktan sonra seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Vedat Türkoğlu, geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.



Seçimin ardından konuşan Türkoğlu, 14 yıl önce görev yaptığı MHP teşkilatında tekrar göreve geldiği için mutlu olduğunu ve görevini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.