MHP İstanbul Mitingi

MHP'nin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde 9 ilde gerçekleştirdiği mitinglerin sonuncusu olan "İstanbul Mitingi"ne vatandaşların katılımı devam ediyor.



"Devlet için, Cumhuriyet için, Millet için, Türkiye için evet" sloganıyla MHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelmeye başladı.



Yenikapı Metro İstasyonu çıkışlarında ve miting alanının girişlerinde, polis ekipleri güvenlik araması yapıyor.



Miting alanındaki vatandaşlar Türkiye, Azerbaycan, Türkmen ve MHP bayrakları, Osmanlı Sancağı ve "evet" yazılı flamaları, müzikler eşliğinde sallıyor.



MHP Kocaeli Teşkilatı tarafından getirilen dev Türk Bayrağı, platform önünde vatandaşlar tarafından dalgalandırılıyor. Vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıyor.



Miting alanının çeşitli yerlerine, Mustafa Kemal Atatürk, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri ile üzerinde "Türkiye'nin bekası için ülkücüler evet diyor" yazılı dev pankart asıldı.



Konuşmaların yapılacağı platforma da 100 metrekarelik dev ekranlar yerleştirildi. Yerli ve yabancı basın mensupları için oluşturulan tribünün arkasında hazırlanan bölüme ise 15 Temmuz Şehitleri'nin isimleri yazıldı.



Vatandaşların etkinliği rahatlıkla takip etmeleri için meydanın farklı yerlerine de ses kuleleri ve ekranlar yerleştirildi.



Bu arada, mitingin yapılacağı alan ve çevresinde satılan Bahçelinin portresinin bulunduğu atkı, şapka, maske ve bantlara da katılımcılar ilgi gösteriyor. Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.