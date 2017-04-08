MHP İslahiye İlçe Başkanı Şentürk Güven Tazeledi
MHP İslahiye ilçe Başkanlığına yeniden Metin Şentürk seçildi.
MHP İslahiye ilçe Başkanlığına yeniden Metin Şentürk seçildi.
İlçe Başkanlığının kongresi, İslahiye Belediyesinin konferans salonunda toplandı.
Genel kurula MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AK Parti İslahiye İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan, CHP İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Alıcı da katıldı.
İlçe Başkanı Metin Şentürk'ün yeniden görevine seçildiği kongrede konuşan Mehmet Sait Kılıç, salondakilerden Türkiye'nin geleceği için 16 Nisan'daki halk oylamasında 'evet' oyu vermelerini istedi.
Taşdoğan, ülkenin yeni ve güçlü bir hükumet sistemine ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu sistemin de cumhurbaşkanlığı sistemi olduğunu söyledi.
Kongrede AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın tebrik mesajı okundu.