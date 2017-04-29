MHP İpekyolu İlçe Kongresi

MHP İpekyolu İlçe Teşkilatı, 2. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.



Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği konferans salonunda gerçekleşen kongrede yapılan seçiminde Ramazan Üçbaş yeniden MHP İpekyolu İlçe Başkanı olarak seçildi.



Tek adayın olduğu kongrede yapılan seçimde Başkan Üçbaş, 260 delegenin tamamının oyunu aldı.



Kongreye, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, il yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.