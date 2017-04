MHP Ilgın İlçe Başkanlığına Harun Ok Seçildi

MHP Ilgın İlçe Başkanlığı görevine, Harun Ok seçildi.



Belediye Kültür Sarayında gerçekleştirilen kongrede yapılan seçimle Harun Ok, ilçe başkanlığına getirildi.



Ok başkanlığındaki yönetim kurulunda, Memiş Karadeniz, Zeki Baş, Hasan Ünal, Hulisi Fidan, Hacı Turgut, Bülent Özey, İbrahim Aslanpınar, Ahmet Yaka, Ramazan Demirtaş, Bayram Ev, Mehmet Çayır, Oğuzhan Ceran, Ali Taşal, Mehmet Arslan, Bilal Öztürk, Mevlüt Karataş, Fevzi Çelik ve Yetkin Yılmaz yer aldı.



Harun Ok, yaptığı konuşmada, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek kendisini başkanlığa seçen herkese teşekkür etti.



Parti ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüteceğini dile getiren Ok, şunları kaydetti:



"Bizim birlikteliğimizde sadakat, karşılıklı saygı öncelikli hedefimizdir. Partimizin ilkeleri, milli ve manevi konularda hassasiyeti ve kutlu mazisi tüm dava arkadaşlarım tarafından taşınmaktadır. Önce ülkem, milletim ve sonra partimin ilkeleri ışığında çalışacağız. Hiçbir menfaat ülkülerimizin vatan ve millet sevdamızın önüne geçemez."