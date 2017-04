MHP Ilgın İlçe Başkanı Ok Mazbatasını Aldı

MHP Ilgın İlçe Başkanlığına seçilen Harun Ok, mazbatasını aldı.



Ok, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, 12. Olağan Kongre'de ilçe başkanlığına seçildiğini anımsattı.



Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını anlatan Ok, "Söz konusu başta Ilgın ve vatansa 24 saat milletimize hizmet edeceğiz. 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında 'evet' veren vatandaşımız da 'hayır'ı tercih eden vatandaşımız da bizim vatandaşımız. Bizim hedefimiz ve isteğimiz vatan, millet ve ülkülerimizde birleşmemiz doğrultusundadır." diye konuştu.



Ok ve Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra ilçe binasında tebrikleri kabul etti.