MHP İlçe Kongresine Doğru

MHP Babaeski İlçe Başkanı Zafer Akıncı, ilçe başkanlığına yeniden adaylığını açıkladı.



Başkan Akıncı, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, ilçe başkanlığı kongresini yarın gerçekleştireceklerini söyledi.



Görev süresi boyunca güzel işlere imza attıklarını ifade eden Akıncı, hiçbir zaman partinin siyasi çizgisinin dışına çıkmadıklarını belirtti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emirleri ve talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Akıncı, 1 Kasım seçimlerinden sonra Bahçeli'ye karşı başlatılan karalama kampanyasının dimdik karşısında durduklarını anımsattı.



Parti üzerinde oynanan oyunlara kanmadıklarını vurgulayan Akıncı, şöyle konuştu:



"Kaçanlardan, satanlardan zikzak çizenlerden olmadık. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrinde, lider, doktrin, teşkilat düsturunda yine yeniden, bayrağı elimize aldığımız yerden devam etmek için ilçe başkan adaylığımı açıklıyorum. Görevde olduğum sürece bayrağımızı hep yukarılara çıkartmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da Allah'ın izni ile devam edeceğiz. Partimizin kongresinin bütün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum ve herkesin desteğini bekliyorum."