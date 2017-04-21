MHP İlçe Kongresine Doğru

MHP Babaeski İlçe Başkanlığı kongresi yapılacak.



23 Nisan'da gerçekleştirilecek kongre için iki iş adamı ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı.



İlkay Aladağ, bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe başkanlığına aday olduğunu bildirdi.



MHP'nin önce ülke anlayışını düstur edindiğini ifade eden Aladağ, partinin hizmet anlayışı çerçevesinde ilçe başkanlığı görevine talip olduğunu belirtti.



MHP'nin gerçekleştirilecek kongre ile Babaeski'de yeni bir ivme kazanacağını aktaran Aladağ, kongrenin bütün partililerine hayırlı olmasını diledi.



İş adamı Recep Özcan da MHP'yi Babaeski'de daha ileriye taşımak için en iyi şekilde temsil edilmesini istediğini kaydetti.



20 yıldır siyasetin içinde olduğunu aktaran Özcan, kongrede bütün partililerin desteğini beklediğini söyledi.