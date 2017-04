MHP İlçe Başkanı Güngör Görevine Başladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sarıkaya İlçe Başkanlığına getirilen Abdullah Güngör görevine başladı.



Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini bu göreve layık gören MHP Genel Merkez yönetimine teşekkür etti.



Demokrasinin olduğu yerde siyaset yapmak kadar güzel bir şeyin olamayacağını belirten Güngör şöyle konuştu:



"Amacımız burada barış içinde, birlik ve beraberliğimizi bozmadan, kardeşçe siyaset yapabilmektir. Her görüşe, her düşünceye saygı gösterip kendi düşüncelerini de ifade edip siyasete bir şeyler katmak her bireyin borcudur. Demokrasi böyle güçlendirip kavganın olmadığı, barışın olduğu, ölümlerin yaşanmadığı Türkiye'yi inşa etmektir. Bunu sevgi ve saygı çerçevesinde hep birlikte başaracağız."



Referandumda da MHP olarak "evet" diyeceklerini bir kez daha yineleyen Güngör, "İnşallah önümüzdeki referandum da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği yoldan dosta, düşmana karşı emin adımlarla yürüyerek 'evet' diyeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.