Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.
MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker'e İl yönetim kurulu üyeleri ile MHP Pazarlar İlçe Başkanı Osman Ünal ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, nazik ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti aktardı.
Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Önce vatan, bayrak ve milletim diyen, 15 Temmuz sürecinde büyük hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum. Kıyamete kadar bu millet, her zaman el birliği içerisinde ecdadımızın haçlılara karşı vermiş olduğu mücadeleyi sürdürecektir" dedi.
Başkan Erdoğan'a teşekkür eden MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker konuşmasında, "MHP camiası Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin izinden dik duruşunu sürdürmektedir. Bizlere karşı gösterdiğiniz nezaket ve sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Ziyaret çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.(MB-EFE) - KÜTAHYA
MHP İl Başkanı Türker'den Başkan Erdoğan'a Ziyaret
Kütahya’nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.
Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı.