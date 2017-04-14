MHP İl Başkanı Ersoy ve Yönetimi Başkan Çelik'i Ziyaret Etti
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy ile parti il yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy ile parti il yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. 16 Nisan referandum u için yapılan nezaket ziyaretinde anayasa değişikliğine ilişkin görüşler dile getirildi.
MHP İl Başkanı Beki Ersoy, 16 Nisan referandum uyla alakalı ziyaretler yaptıklarını belirtti ve istişare yapmak istediklerini dile getirdi. 16 Nisan'da Kayseri ve Türkiye'den çok güçlü bir 'evet' ile Türkiye'nin önünün açılmasını istediklerini ifade eden Ersoy, "Ekonomiden, terörden, FETÖ'den, mevcut anayasadan rahatsız olanlar referandum da 'evet' diyor. Bunlardan rahatsız olmayanlar ve bunlarla birlikte hareket edenler 'hayır' diyor" şeklinde konuştu. Referandum için uyumlu bir çalışma gösterdiklerini ifade eden Baki Ersoy, bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, 16 Nisan'ın diğer seçimler gibi olmadığını ve parti tercihi yapılmayacağını vurgulayarak, "Konumuz 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye'nin geleceği olunca millet olarak doğrunun yanında oluyoruz. Konu devlet olunca MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ve sizlerin hassasiyetini biliyoruz. Eğer istikrar ve güçlü yönetimler istiyorsak referandum da 'evet' diyeceğiz. Kayseri Pazar günü kendine yakışanı yapacaktır. Yüksek oranda bir sonuç çıkacağına inanıyoruz. Gayretlerinizden dolayı partinize ve yönetiminize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ