MHP İl Başkanı Baki Ersoy Oyunu Kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Baki Ersoy, referandum da oyunu kullandı.



Fatoş Büyükkuşoğlu İlköğretim Okulunda 1137 numaralı sandıkta oyunu kullanan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Allah emeklerimizi zayi etmesin. Vatanımız ve milletimiz için inşallah bu referandum hayırlara vesile olur" dedi.



Başkan Ersoy, "Bizler tercihimizi genel başkanımızın emirleri doğrultusunda Türk milletinin bekası için evet kullandık. Sevdiklerimiz, ailemiz ve dava arkadaşlarımız da 'Evet' olarak kullandıklarını bize ifade ediyorlar. Kayseri'de çok ciddi oranda 'Evet' çıkacağını düşünüyorum. Bu çok farklı bir seçim. Bence Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biriydi. İnşallah akşama kadar kazasız ve belasız bir şekilde sonuçlanır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ