MHP Heyetinden Konesob'a Ziyaret

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek ile beraberindeki heyet Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)'ne ziyarette bulundu.



MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Karatay İlçe Başkanı Halil Açıl ve beraberindeki MHP'liler, KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette KONESOB yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları da hazır bulundu.



MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de istikrarın devamı ve bu istikrarın bozulmaması için birlik beraberliğin önemine dikkat çekti. Milletvekili Kalaycı konuşmasında, "Milletimiz, 16 Nisan'da bir parti, bir şahıs, bir fikir, bir siyaset değil, önüne koyulan anayasa değişikliğini onaylayacak. Kendi geleceğine oy verecek. Anayasa değişikliği ile hükümet sisteminde değişiklik yapılmakta, yürütme çift başlılıktan kurtarılarak yürütme yetkisinin doğrudan millete verilmesi sağlanmaktadır. Gençlerin siyasete katılımlarının önü açılmakta, TBMM'nin temsil gücü arttırılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler arasındaki ayrım da doğal ve olması gereken kulvarına gelmektedir. Yasama ve yürütme arasındaki denge ve denetimine ilişkin mekanizmalar arttırılmakta ve kuvvetlendirmektedir. Cumhurbaşkanının sınırsız şekilde kullandığı yetkiler netleşmekte ve cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklenmektedir" diyerek referandum un önemine dikkat çekti.



KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan da, esnaf teşkilatı olarak ülkedeki istikrarın bozulmamasını istediklerini belirterek Milletvekili Kalaycının konuşmalarına destek verdi.



Ziyaretin sonunda MHP heyeti, KONESOB üyesi başkanlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA