MHP Hayrabolu Genel Kurul Toplantısı
MHP Hayrabolu ilçe teşkilatı 12. Olağan Genel Kurul'u yapıldı.
MHP Hayrabolu ilçe teşkilatı 12. Olağan Genel Kurul'u yapıldı.
Sadi Kıyak Öğretmenevinde yapılan genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede divan başkanlığını Salih Özkan yaptı.
Genel Kurula, Türkiye Süt Üreticileri Birliği Merkez Başkanı Tevfik Keskin, MHP Tekirdağ İl Başkanı Koray Önsel ve partililer katıldı.
Tek listeyle yapılan seçimde, Gürol Yıldırım, yeniden başkanlığa seçildi.
Yeni yönetim kurulu, Ahmet Bitgen, Ergün Yılmaz, Ersin Selvi, Turgay Baykut, Gökhan Deniz, Hüseyin Evvel, Hüseyin Kaynar, İbrahim Arı, İlhan Alp, İsmail Durmaz, Murat Aydın, Murat Demirtaş, Serkan Çakır ve Semih Ugadan oluştu.