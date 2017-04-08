MHP Havza İlçe Başkanlığına Yıldırım Yeniden Seçildi

MHP Havza İlçe Başkanlığı görevine Uğur Yıldırım yeniden seçildi.



Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan ve tek liste ile gidilen kongrede Uğur Yıldırım yeniden aday oldu. Yapılan seçimde, kullanılan 66 oyun 63'ünü alan Yıldırım, başkanlığı getirildi. Seçimde 3 oy geçersiz sayıldı.



Yıldırım başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Nazım Aktaş, Ramazan Koç, Yalçın Ergin, Alim Aslan, Vedat Gültekin, Nesibe Bayram, Dilek Ünal, Ali Bardaklı, Mustafa Öksüz, Bayram Arslan, Emre Aysan, Ahmet Altınkaynak, Seyit Ahmet Dikmen ve Hüseyin Eski'den oluştu.



Yıldırım, kendilerine gösterilen güvene ve desteğe layık olabilmek adına çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.