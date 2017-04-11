MHP Hatay Milletvekili Ahrazoğlu'dan Hayad'a Ziyaret

MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Hatay Yardımlaşma Derneği'ni (HAYAD) ziyaret etti.



Ahrazoğlu, derneği gezerek Kur'an eğitimi alan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



Derneğin büyük bir ensarlık örneği teşkil ettiğini belirten Ahrazoğlu "Derneğin ilk kurulduğu yılları biliyorum, o zaman da ziyaret etmiştim, çadırda başlayan bu ensarlık örneği şimdi daha gelişmiş gördüm, Kırıkhan halkı ensarlık örneğini sergileyerek bu sınavını geçmiştir." dedi.



Hayırseverlere teşekkür eden Ahrazoğlu, Suriye'de yaşanan sıkıntıların son bulmasını diledi.



HAYAD Başkanı Rahmi Vardı da 6 yıl önce bir çadır kurarak Suriyelilere yardıma başladıklarını ifade ederek "Gönüllü kardeşlerimizle başladığımız bu yardım hareketine 6 yıldır yine gönüllü kardeşlerimizle devam ediyoruz. 6 yılda geldiğimiz noktada tamamı hayırsever insanların yardımıyla oluşturduğumuz sağlık merkezi, fizik tedavi merkezi, gıda bankası ile Suriyeli hiçbir aileyi Kırıkhan'da mağdur etmiyoruz." dedi.



Yapılan yardımların yüzde 10 oranında bir kısmının ihtiyaç sahibi Türk ailelere yapıldığını belirten Vardı, oluşturdukları HAYAD Kart Sistemiyle hangi aileye ne zaman, ne kadar yardım yapıldığı hayırseverler tarafından denetlendiğini sözlerine ekledi.