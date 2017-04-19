MHP Gürün İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi Yapıldı

MHP Gürün İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi gerçekleştirildi.



Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede tek listeyle gidilen seçimde Abdullah Çiftçi, aday oldu.



Çiftçi, kongreye katılan 150 delegenin tamamının oyunu alarak MHP Gürün İlçe Başkanlığı'na seçildi.



Çiftçi, kongreye katılanlara teşekkür ederek, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.



Belediye Başkanı Nami Çiftçi de kongrenin hayırlı olmasını diledi.



MHP İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Hulusi Ocakçı, Mehmet Çirli, Hidayet Çevik, Ramazan Ocakçı, Sadık Doğan, Alper Babacan, Tekin Boyraz, Şaban Akarsu, Ramazan Yurdakul, Abdurrahman Kılcı, Fatih Kurt, Baki Demirhas, Hamit Salt ve Gürbüz Akyar yer aldı.



Kongreye MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, delege ve vatandaşlar katıldı.