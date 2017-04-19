MHP Gürün İlçe Kongresi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün ilçe teşkilatı olağan kongresini gerçekleştirdi. Düzenlenen kongrede tek liste ile aday olan Abdullah Çiftçi 150 delegenin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.



Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, CHP Gürün İlçe Başkanı Nesimi Küçük, Saadet Partisi Gürün İlçe Başkanı Memduh Karakuzu vatandaşlar ve delegeler katıldı.



Kongreye katılanlara teşekkür eden Abdullah Çiftçi,"Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonrada gece gündüz çalışacağız"dedi.



Tek aday olarak seçime giren MHP İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi, yeniden başkanlığına seçilerek güven tazeledi. MHP İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Hulusi Ocakçı, Mehmet Çirli, Hidayet Çevik, Ramazan Ocakçı, Sadık Doğan, Alper Babacan, Tekin Boyraz, Şaban Akarsu, Ramazan Yurdakul, Abdurrahman Kılcı, Fatih Kurt, Baki Demirhas, Hamit Salt ve Gürbüz Akyar yer aldı. - SİVAS