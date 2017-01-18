MHP Güce İlçe Teşkilatının Yeni Hizmet Binasının Açılışı Yapıldı

MHP Güce İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.



Törende konuşan İlçe Başkanı Hayrettin Kılıç, ilçe halkına ve üyelerine daha iyi hizmet etmek amacıyla yeni binalarına taşındıklarını söyledi.



Yeni binalarının partililer ile ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Kılıç, "Güce halkına ve partililerimize daha iyi koşullarda hizmet verebilmek için ilçe teşkilatımızın yerini değiştirdik. Şahsım ve yönetici arkadaşlarımla birlikte Güce'de ülkücü gönülleri yeniden birleştireceğiz ve Güce'de yeni bir gönül seferberliği başlatacağız. Bıkmadan usanmadan ilçede herkesi kucaklayacağız, hayata geçireceğimiz farklı ve yepyeni projelerle yeni gönüller fethedeceğiz. Bizleri bu göreve layık görenleri asla mahcup etmemek için yılmadan, yorulmadan, var gücümüzle çalışacağız." dedi.



Konuşmaların ardından ilçe binasının açılışı yapıldı.