MHP Grup Başkanvekili Usta Öğrencilerle Biraraya Geldi

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza ilçesinde mezun olduğu okulda öğrencilerle bir araya geldi.



Havza İmam Hatip Lisesi ve Havza Fen Lisesinin daveti üzerine öğrencileri ile bir araya gelen Usta, öğrencilere eğitim döneminde kalan son iki ayı iyi değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulundu.



Mezun olduğu Havza İmam Hatip Lisesinde hazırlanan programa katılan Usta, burada okulun geçmişten günümüze hazırlanan fotoğraf albümünü inceledi. Lise son sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Usta, İmam Hatiplilik bilinci konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Öğrencilerle bürokraside ve okul hayatında yaşadığı anılarını paylaşan Usta, "Başarmanın yolu çok çalışmaktan geçer, öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyem yaklaşan sınavlar öncesi çok çalışmalarıdır. Yapılan bir doğru cevap sizleri sıralamada binlerce kişinin önüne geçirir. İdeallerinizi ve yapmak istedikleriniz hedefleri belirleyiniz. Son 2 aylık dönemde eksiklerinizi gidermeniz ve bilgilerinizi pekiştirmeniz bu anlamda faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.