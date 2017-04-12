MHP Grup Başkanvekili Usta'dan "Tek Adam" Eleştirilerine Cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Tek adamlık sistemi olsa olsa bu mevcut sistemde vardır. Yeni anayasa metni, tek adamlığı ortadan kaldıran bir metindir. Yapılan bu değişikliğe 'hayır' diyenler bugünkü sisteme 'evet' demektedir" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan anayasa değişikliği referandum u hakkında bilgilendirme toplantısına katılmak için MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ile gittiği Samsun'un Asarcık ilçesinde "tek adam" iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Usta, "Bundan sonra hiç kimse yargılanamaz değildir. Kimse bu anayasa değişikliğinden sonra hukukun üstünde olmayacaktır. Bu anayasa değişikliği ile yürütme çift başlılıktan kurtarılmakta, yürütme yetkisi doğrudan millete verilmektedir. AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği metnine Milliyetçi Hareket Partisi önemli katkılar vermiş, birçok maddede değişiklikler yapılmasını ve bu sayede tamamen hukuka uygun, demokratik bir değişiklik hazırlanmasını sağlamıştır. Tek adamlıktan kasıt, Cumhurbaşkanının denetimsiz olması ve sorumlu olmamasıdır. Yapılan bu değişikliğe 'hayır' diyenler bugünkü sisteme 'evet' demektedir. Tek adamlık sistemi olsa olsa bu sistemde vardır. Yeni anayasa metni, tek adamlığı ortadan kaldıran bir metindir. Hiçbir şeyden sorumlu olmayan ve yargılanamayan cumhurbaşkanlığı sisteminden, yaptığı her eylemden yargılanabilecek bir cumhurbaşkanlığı sistemine dönüşüm hazırlanmıştır. Yeni anayasayla birlikte yürütme; yasama ve yargı karşısında hesap verebilir hale getirilmiştir. Kuvvetler ayrılığı keskinleştirilmiş, erkler tam olarak kendi alanlarına çekilmiştir" diye konuştu.



Bir ülkede tek adamlık ve diktatörlükten bahsedilebilmesi için yargılama, denetim ve düzenleme unsurlarından 3'ünün birlikte aksaması gerektiğini ifade eden Usta, "İlk olarak bir tek adamlıktan bahsedeceksek yöneticinin 'yargılanma' imkanının olmaması gerekmektedir. Mevcut anayasamız Cumhurbaşkanının yargılanmasına imkan vermemektedir. 'Sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor' denilmiştir. Fakat bu kanun da yürürlükten kaldırıldığı için bir geçerliliği yoktur. Yeni anayasa Madde 105, 'Cumhurbaşkanlığı işlediği her suçtan yargılanabilecek' demektedir. Yeni anayasa ile Cumhurbaşkanının tam olarak cezai sorumluluğu olacaktır. Cumhurbaşkanı ve yardımcıları meclis salt çoğunluğuyla soru önergesi verilerek 2/3 kabul ile yüce divana gönderilebilecektir. Yine MHP'nin koydurduğu emredici madde ile 6 ay içinde yargılama tamamlanmak zorunda olacaktır. Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak, Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkumiyeti olan Cumhurbaşkanının görev süresi sona erecektir. Anayasa Mahkemesinin 3 üyesini halkın oylarıyla seçilen meclis, 12 üyesini ise yine halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı belirleyecektir. Teknik olarak bu üyelerin hepsini birden aynı Cumhurbaşkanının belirlemesi mümkün olmayacaktır. Mevcut sistemde HSYK üyelerinin 16'sını bürokratlar atarken, yeni sistemde 7 üyeyi meclis, 4 üyeyi Cumhurbaşkanı atayacaktır. Böylece HSYK'yı bürokratlar değil, milletin iradesi şekillendirecektir. Anlaşıldığı üzere, yargı ve yargılanma açısından baktığımızda yeni anayasa iddia edilenin aksine diktatörlük veya tek adamlık getirmemekte, var olan tek adamlığı bozmaktadır" şeklinde konuştu. - SAMSUN