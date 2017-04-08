MHP Grup Başkanvekili Usta

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "MHP'liyim, ülkücüyüm" diyen birisinin, halk oylamasına götürülecek anayasaya değişikliğine karşı çıkmasının mümkün olmadığını belirterek, "Bu anayasaya tabiri caiz ise mührümüzü vurduk." dedi.



Usta, partisinin Çubuk İlçe Başkanlığınca düzenlenen "Devlet için, millet için, Cumhuriyet ve Türklüğün bekası için 'evet' diyoruz" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaşadıklarının yüzyıl öncekiyle aynı olduğunu söyledi.



Türkiye'nin, ciddi bir terör kıskacı altında olduğunu ifade eden Usta, şöyle konuştu:



"Bir yandan DEAŞ vuruyor, bir yandan PKK ve uzantıları vuruyor. İşte 15 Temmuz sonrasında da Türkiye en büyük ihanet girişimi darbeyle karşı karşıya geldik ve FETÖ vurdu. Bunlar birbirinden bağımsız olaylar da değil, bunu da görmeniz gerekmektedir. Diğer taraftan da Türkiye dışarıda komşularına kaşı ve yurt dışında da dışarıya karşı yalnızlaştırılmış durumda. Türkiye 100 yıl önceki hikayeyi tekrar yaşıyor. O yüzden Türkiye bir kurtuluş savaşı veriyor, beka düzeyinde sorunlarla karşı karşıya dememizin altındaki neden budur."



"Vakit uzlaşma ve mutabakat vaktidir"



Usta, ülke ayaklar altından kayıp giderken particilik yapmanın ve seyirci kalmanın MHP geleneğinde olmadığını dile getirerek, "Vakit 'Sen şunu yaptın, ben bunu yaptım'ın konuşulacağı vakit değil. Vakit uzlaşma ve mutabakat vaktidir. Çağrımızın altındaki temel neden budur. MHP'nin felsefesi önce ülkem ve milletimdir. Dolayısıyla MHP'nin geleneğinde ülke meselelerine seyirci kalmak yok, inisiyatif alıyor. İşte burada da biz yine bir inisiyatif almış durumdayız." ifadelerini kullandı.



Yapılan anayasa değişikliğinde MHP'nin kırmızı çizgisi olan anayasa maddelerine dokunulmadığını ve güvence altına alındığını vurgulayan Usta, "Ben MHP'liyim, ülkücüyüm diyen birisinin bu anayasaya değişikliğine karşı çıkması mümkün değildir." dedi.



"Mührümüzü vurduk"



Usta, anayasa değişikliği konusunda iki partinin kurmaylarının uzun süre çalıştığını, burada önemli düzenlemelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu anayasaya tabiri caiz ise mührümüzü vurduk. Bir ülkede tek adamlık ve diktatörlükten bahsedilebilmesi için 3 unsurun yan yana olması gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi o yöneticinin yargılama imkanının olmaması gerekiyor. Mevcut anayasamız cumhurbaşkanının yargılanmasına imkan vermiyor, sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor, o da yürürlükten kaldırıldığı için onun da bir geçerliliği yok. Yargılanma açısından baktığımızda yeni anayasa diktatörlük veya tek adamlık getirmiyor, tam tersine var olan tek adamlığı bozuyor. Yeni anayasa mevcut anayasadaki var olan denetim sistemlerinin tamamını kabul ediyor. Sadece gensoru kaldırılıyor. Bu da milletin seçtiği bir hükümeti Meclisin aşağı çekmesi, yani hükümetten indirmesi diye bir şey düşünülemez. Dolayısıyla gensoru yeni sistemin mantığına aykırıdır. O yüzden gensoru kaldırılmıştır."