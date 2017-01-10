MHP Grup Başkanvekili Akçay Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anayasa değişikliği teklifinin oylamasında "fire tartışmalarıyla" ilgili, "Azdan az gider, çoktan çok gider ilkesini esas alacak olursak, 316'dan mı 39'dan mı çok gider?" dedi.



MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.



MHP heyetini, PMD Genel Başkanı Göksel Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerini karşıladı.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçay, anayasa oylamasında fire tartışmalarıyla ilgili bir soruya, bu iddiaların tamamının spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.



Fire kavramının grup kararı alınmışsa kullanılabileceğini belirten Akçay, "Grup kararı alınmadan milletvekillerinin kendi iradeleriyle kullandığı oy sonucunu fire olarak ifade etmek doğru değil. Hangi partiye mensup milletvekillerinin ne tür oy kullandığını tahmin etmeye çalışmak da son derece yanlış. Birinci tur oylamalar antrenman niteliğindedir. Önemli olan ikinci tur ve tümü üzerindeki oylamalardır." diye konuştu.



Bir gazetecinin, "MHP'nin, 18 yaş, kararname yetkisi ve 600 milletvekili ile ilgili düzenlemelerde 'hayır' oyu kullanacağı söyleniyor" sözlerine üzerine, şunları kaydetti:



"18 yaş ve 600 milletvekili bizim karşı çıktığımız bir konu değildir. Tam aksine 18 yaş ve 600 milletvekili ilişkin düzenlemeleri rahatlıkla destekleriz. Niye imtina edelim ki? MHP, öteden beri gençlerin partisi olarak anılan bir partidir. 600 milletvekili düzenlemesi de Mecliste grubu olsun ya da olmasın siyasi partilere olumlu olarak yansıyacak bir düzenlemedir.



Fire spekülasyonlarını illa bir parti üzerinden değerlendirmek gerekirse başka partilere bakmakta fayda vardır ama buna da gerek yoktur.



Kararname çıkarma yetkisi, teklifte, köşeleri, sınırları son derece net olarak belirlenmiştir. Eskisinden daha net çizgilerle belli olduğu için keyfilikten uzak bir kararname düzeni gelecektir. Şimdi en büyük şikayet konularından biri şahsi ve keyfi yönetim olmasıydı. Sadece yürütmenin işleyişine ilişkin kararname çıkacak demektir. Kararnamelerle ilgili düzenleme, anayasa teklifinde en net düzenlemelerden birisidir."



Akçay, MHP'nin, sorumluluğunu üstlenmeyeceği hiçbir konunun altına girmeyeceğini kaydetti.



-"Ayıklasınlar pirincin taşını"



Bir gazetecinin, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, "teklif geçmezse erken seçime gideriz" dediğini aktararak, "Bu açıklamanın adresi MHP milletvekilleri mi? Erken seçim endişeniz var mı?" sorusuna, Akçay, "Böyle bir endişe taşımamız mümkün değil. MHP, hangi seçimden kaçmış ve endişe duymuş? Milletle gelen düğün, bayram. Demokrasinin temeli olarak saydığımız bu hususlarda hiçbir endişe taşımıyoruz." karşılığını verdi.



Bir gazetecinin "AK Parti, firelerin tamamına yakınının MHP'den olduğu yönünde eleştirilerde bulunuyor. Size bir serzeniş geldi mi?" sorusu üzerine, "Kesinlikle gelmedi? Böyle deniliyorsa, ben de tam aksini söylerim, ayıklasınlar pirincin taşını. Ben tam aksini düşünüyorum. Azdan az gider, çoktan çok gider ilkesini esas alacak olursak, 316'dan mı 39'dan mı çok gider?" diye sordu.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da dövizdeki yükselişle ilgili bir soruya, "Siyasi belirsizlikten dolayı ülkemiz daha çok etkileniyor. Biz de bunları gidermeye çalışıyoruz. Daha yönetilebilir bir Türkiye yaratma adına çalışıyoruz. Merkez Bankası rahat hareket edemiyor. Bunun getirdiği bir güvensizlik de var." karşılığını verdi.