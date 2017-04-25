MHP Gölpazarı Olağan İlçe Kongresi
MHP Gölpazarı Olağan İlçe Kongresinde, Aydın Göksu başkanlığa seçildi.
MHP Gölpazarı Olağan İlçe Kongresinde, Aydın Göksu başkanlığa seçildi.
Belediye Düğün Salonu'nda MHP İl Başkanı Mehmet Karuk, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Gölpazarı ilçe Başkanı Aydın Göksu, ilçe ve belde teşkilatları ile partililerin katıldığı kongrede, tek aday olarak Başkan Göksu, 15 delegenin oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi.
Göksu, yaptığı konuşmada, "MHP Genel Merkezi tarafından geçen yıl aralık ayında atandım. Gölpazarı ilçe başkanlığı görevini geçici olarak yerine getirmek için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, bu güne kadar çalıştık. Bugün burada yeniden bu kutlu davamızı daha ileriye götürmek için yönetim kurulumuzla beraber daha çok çalışarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.
Göksu başkanlığındaki yönetim, Dündar Şahin, Sezai Öztürk, Hüseyin Uysal, Sefer Demir. Yaşar Güneş, Sabri Özgen, İbrahim Şen, Çeki Çolak, Mustafa İldir, Gökhan Akar, İbrahim Ünlü, Önder Esen, Gülşen esen ve Engin Ünal'dan oluştu.