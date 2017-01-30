MHP'de Gölbaşı ve Mersin Teşkilatları Görevden Alındı

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığının görevden alınmasının ardından başkanlığa kimin atanacağı henüz netlik kazanmadı.

"HAYIRLA KALIN, HAYIRDA KALIN"

Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Şubat 2012 tarihinden itibaren 5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden 30 Ocak 2017 tarihi itibarı ile Genel Merkez tarafından İlçe Yönetim Kurulunun fesih edildiği bildirilmiştir. Başta bizi bu göreve layık gören delegelere, ülküdaşlarıma ve Gölbaşı halkına teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayırda kalın" ifadelerini kullandı.

MERSİN İL YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINDI

MHP Genel Merkezin kararıyla MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç ve il yönetimi görevden alındı.

Kılıç, görevden alındıktan sonra partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlarının takdiriyle 3 yılı aşkın yaptıkları kutlu görevin sona erdiğini söyledi.

Görev süresince halka hizmetin hakka hizmet olduğu düşüncesinden asla ayrılmadıklarına değinen Kılıç, bu süreç içerisinde adaletli olmaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Alınan kararın mutlaka haklı ve gerekçesi olduğuna inandıklarına işaret eden Kılıç, bir gazetecinin "referandum süreciyle ilgili görevden alındığınız iddia ediliyor" sorusuna "Hayır, kesinlikle. Konuşmamda da ifade ettiğim üzere, ben kendi adıma söyleyeyim, referandum da 'evet' diyeceğim. Genel Başkanımızı, liderimizi destekliyoruz ve arkasındayız." yanıtını verdi.