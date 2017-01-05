MHP'li Büyükataman: MHP İçerisine Fitne Tohumları Ekmeye Çalışıyorlar

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi, böylesi karanlık ve oldukça sıkıntılı dönemde devletinin ve milletinin yanında ne pahasına olursa olsun tavizsiz şekilde duracak, hiçbir gayrimeşru oluşum veya çeteleşmeye aman vermeyecektir." ifadelerini kullandı.



Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, bazı çevrelerin partilerinin üzerine gelmeye devam ettiğini, MHP içerisinde fitne tohumları ekmeye çalıştıklarını savundu.



Türkiye'nin, herkesin küçük siyasi hesapları bir tarafa bırakarak, milli sorumluluk anlayışı içinde hareket etmesini zorunlu kılan karanlık bir döneme girdiğini savunan Büyükataman, Milliyetçi Hareket'in bu dönemdeki yaklaşımlarına, bu milli zaruretlerin yön vereceğini belirtti.



Büyükataman, 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatarak, Milliyetçi Hareket'in 15 Temmuz'da olduğu gibi yine Türk milletinin yanında olduğunu aktardı. Büyükataman, "Milliyetçi Hareket'e akıl verme küstahlığını gösterenler de şunu iyi bilsinler ki Milliyetçi Hareket bir yerden akıl alacaksa o yer sadece ve sadece yüce Türk milletidir." ifadelerini kullandı.



MHP'nin, Türklük ülküsüne sahip ülkücülerin partisi ve herhangi bir güç odağının değil, büyük Türk milletinin hizmetinde olduğunu vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti:



"Milliyetçi Hareket sahipsiz değildir. MHP'ye bir operasyon yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. MHP'yi şekillendirmek isteyenler bilmelidirler ki bedeli ne olursa olsun amaçlarına ulaşamayacaklardır. Son olarak 15 Temmuz darbe girişimi bertaraf edilmişse de, yankı ve artçı sarsıntıları hız kesmeden, hatta artan oran ve kıvamda devam etmektedir. Partimizde bugün yaşananlar da bu kapsamda değerlendirilmelidir.



Milliyetçi Hareket Partisi, böylesi karanlık ve oldukça sıkıntılı dönemde devletinin ve milletinin yanında ne pahasına olursa olsun tavizsiz şekilde duracak, hiçbir gayrimeşru oluşum veya çeteleşmeye aman vermeyecektir.

Türkiye'nin milli ve tarihi çıkarlarını korkusuzca savunmak, darbecilerin ve her türlü teröristin karşısında azim ve kararlılıkla milli duruş sergilemek MHP'nin 47 yıllık misyonudur."