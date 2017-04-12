MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kalaycı: "Hayırda Hayır Yoktur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 16 Nisan'da milli beka için 'evet' mührünü vuracaklarını hatırlatarak, "Hayır diyen kardeşlerimiz iyi düşünsün. 'Hayır'da hayır yoktur" dedi.



MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve merkez ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, anayasa değişikliğini Türkiye için istediklerini söyledi. 16 Nisan'da referandum da milli beka için, büyümeye, gelişmeye, güçlü Türkiye için 'evet' mührünü vuracaklarını kaydeden Kalaycı, "Bizim gönlümüzde 'evet' veya 'hayır' iradesine sahip herkes değerlidir. Ama 'hayır' diyen kardeşlerimiz iyi düşünsün, yalan ve dayatmalara bakmadan 18 maddeyi mutlaka okusun, Türkiye'nin şartlarını düşünsün, gelişmeleri yorumlasın, araştırsın, sorgulasın, incelesin, muhatap kalınan badirelere dikkat etsin. 'Hayır'da hayır yoktur" dedi.



Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kalaycı, "Evet çıkarsa felaket olurmuş, Türkiye bölünürmüş. Kim diyor, CHP Genel Başkanı. Asıl felaket CHP'dir, 'hayır'cı yoldaşı FETÖ'nün yeni sığınağı aydınlıkçılardır. Felaket PKK'dır, FETÖ'dür, IŞİD'tir, PYD-YPG'dir, Türk düşmanlarıdır. Aslında anayasanın ilk 3 maddesinin değişebileceğini söyleyen ve açıkça özerklik sözü veren kendisidir. Ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye tepki duyulmuyor. YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen de kendisidir" diye konuştu.



Mustafa Kalaycı, tek adamdan bahseden 'hayır' cephesinin Cumhurbaşkanının kararname ile asgari ücretin, kıdem tazminatının ne kadar olacağına karar verebileceğini, muhtarlıkları kapatabileceğini söylediğini, Anayasa değişikliğinin 8. maddesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kanuna aykırı olamayacağı, temel haklara, kişi haklarına, kanunla düzenlenmesi öngörülen konulara ve kanunda açıkça düzenlenen konulara dokunamayacağının yer aldığını sözlerine ekledi. - KONYA