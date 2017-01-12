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MHP Genel Merkezinde Güvenlik Önlemleri
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MHP Genel Merkezinde Güvenlik Önlemleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri alındı.

MHP Genel Merkezinde Güvenlik Önlemleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Dunya.com