MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rejim Tartışmalarına İlişkin, "Tartışılan Rejim Değildir.

IHAAW135908-SIY/24-12-2016



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rejim tartışmalarına ilişkin, "Tartışılan rejim değildir. Bırakalım Türk milleti nasıl ve hangi sistemde yönetileceğine karar versin. CHP bundan neden korkuyor? Yürürlükteki rejimin son bulacağını hangi bilgiyle izan ediyor" dedi. 24.12.2016 13: 59: 08 TSI

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