IHAAW184221-SIY/19-01-2017
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumun kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak 'evet' kamyanyası yapacaklarını söyledi. 19.01.2017 18: 42: 21 TSI
NNNN - ANKARA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Referandumun Kaçınılmaz Olduğunu Vurgulayarak 'Evet' Kamyanyası...
IHAAW184221-SIY/19-01-2017 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumun kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak ’evet’ kamyanyası yapacaklarını söyledi.
IHAAW184221-SIY/19-01-2017
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