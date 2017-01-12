MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa değişikliğinin Meclis'te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliğinin Meclis'te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Meclis'teki gerilim, referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Anayasa Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" diye konuştu.



Ahmet Türk'ün sağlık durumundan dolayı tutuksuz yargılanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı" ifadelerini kullandı. (OED-GD) - ANKARA