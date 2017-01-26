MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yanlışı Bilerek İşlemek, Sonra Yanlışlığın Faturasından Korkup Gerçeği...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yanlışı bilerek işlemek, sonra yanlışlığın faturasından korkup gerçeği saklamak bir telaşın tezahürüdür. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlış yapmıyoruz ki telaşa kapılalım. Biz millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz."