MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milletten Ümidini Kesen CHP Yönetimi, Milli İradeye Çıkan Yolları...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır. TBMM'de yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir."