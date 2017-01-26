MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Mhp'li Görünüp, Ülkücü Kisvesinde Dolaşan Küçük Bir Sözde Muhalif...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP'li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir. Bunlar, fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydınlar, CHP ve HDP'yle birliktedir."

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