MHP Genel Başkanı Bahçeli, Halk Oylaması Sonucuna İlişkin, "Aziz Milletimiz Büyük Bir Olgunluk...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, halk oylaması sonucuna ilişkin, "Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu, çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır." değerlendirmesini yaptı.