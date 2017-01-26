MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin Ayağa Düşürülmemesi, Milletin Arada Kaynayıp Gitmemesi,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik."

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