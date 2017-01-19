Bahçeli 'MHP'li Bakan' İddialarına Cevap Verdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Fox Tv'ye yaptığı 'Yeni sistemde MHP'li bir bakan da kabinede olabilir' açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den cevap geldi.

Bahçeli, kendilerine bu konuda bir mesaj gelmediğini belirterek "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok" dedi.

"ONLAR ZATEN AK PARTİ'DE"

Bahçeli ayrıca "Kasıtları AK Parti içindeki MHP kökenlilerse, onlar zaten AK Parti'de" ifadelerini kullandı.

Anayasa teklifi görüşmeleri ile ilgili olarak ise Bahçeli "Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır." dedi.

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