MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Değişiklik Teklifi) Birinci Turdaki Genel Eğilim İkinci Turda...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa değişiklik teklifi) Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır."