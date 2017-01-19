MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa değişiklik teklifi) Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Değişiklik Teklifi) Birinci Turdaki Genel Eğilim İkinci Turda...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa değişiklik teklifi) Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir.
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