MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa Değişiklik Teklifi) Birinci Turdaki Genel Eğilim İkinci Turda...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa değişiklik teklifi) Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Anayasa değişiklik teklifi) Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır."

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