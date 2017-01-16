MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın İzniyle Çarşamba Günü Başlayacak İkinci Tur Görüşmelerinden...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın izniyle çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra anayasa değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır."