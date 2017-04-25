Bahçeli: Türkiye'yi Dışlamanın Avrupa'ya Ağır Bir Faturası Olacağı Kuşkusuzdur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKPM'nin Türkiye hakkında aldığı 'siyasi denetim' kararını değerlendirdi.

Bahçeli açıklamasında "Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerini her yönüyle gözden geçireceği stratejik bir kavşak noktasına gelinmiştir.

Türkiye'yi dışlamanın ve haksız yere suçlamanın karşılıksız kalmayacağı ve Avrupa'ya ağır bir faturası olacağı kuşkusuzdur.

Kararı şiddetle kınıyor ve kararı reddediyoruz" dedi.