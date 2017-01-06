MHP Genel Başkanı Bahçeli Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar, ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir. Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok. Ne var peki? Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var." değerlendirmesinde bulundu.



Bahçeli, son günlerde yaşanan terör olaylarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.



İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırında 2 kamu görevlisinin şehit olduğunu 9 kişinin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, "Kahraman polisimiz Fethi Sekin tıpkı Hasan Tahsin gibi ateşin üzerine yiğitçe yürümüştür ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Allah şehidimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, bugün de Şırnak'ta Gabar Dağı'nda hainlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu 4 askerin de yaralandığını hatırlatarak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize şifa dileklerimi iletiyor, başımız sağ olsun diyorum." paylaşımında bulundu.



"Türkiye'yi hedefine alan hain saldırılar, ne kadar ağır olursa olsun milim geri adım felakettir." değerlendirmesini yapan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Yılgınlık yok, yorgunluk yok, taviz yok, korku yok. Ne var peki? Üstün bir mücadele azmi var, korkusuz milli iradenin tarihi duruşu var.



Atalarımız der ki, 'Dert vardır gelir geçer, dert vardır deler geçer.' Bizim dertlerimiz mutlaka geçecek, Türkiye huzur dolu günlere uyanacaktır. Bakınız ne diyordu Mevlana; 'Dert daima insana yol gösterir.' Yolumuz dikenli, engebeli, derin uçurumlarla çevrili olabilir. Ama aşacağız.



İnanmış ve yüksek ülkülere kilitlenmiş yüreklerin mecmuu olan Türk milleti her zilleti, her zulmü, her zaaf ve zayıflığı yenecek güçtedir."



Umutsuzluk ve karamsarlığın aklın durgunluk hali, ruhun teslimiyet ilanı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Milletimiz, acılardan doğmuş, zaferlerle doğrulmuştur. Terör, yine kan dökmeye devam etse de kirli ve hain amacına asla ulaşamayacaktır. Çünkü millet kahraman, devlet kadim ve gazidir." değerlendirmesinde bulundu.



Devlet Bahçeli, şu ifadeleri de kullandı:



"İnsanlığın utanç vesikası caniler ve destekçileri bilsinler ki Türkiye, Çanakkale destanının namusuna sahiptir ve geçilemeyecektir. Bağımsızlığımıza leke sürmek, varlığımıza kelepçe vurmak isteyenleri imanımızla boğar, vakarımızla çiğner, dirayetimizle yok ederiz. Bizde devlet ve millet bekasını korumak için er tükenmez, nefer bitmez, nefes dinmez. Soysuzlara hayat haramdır. Biriz ve de hep güçlüyüz."