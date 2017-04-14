MHP Genel Başkanı Bahçeli: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunu kalkıp 'kontrollü bir darbe' diyerek başka türlü amaçlara doğru çekmek yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevaplandırmada güçlük çekeceği konular hanesindedir, dikkat etmesi lazımdır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunu kalkıp 'kontrollü bir darbe' diyerek başka türlü amaçlara doğru çekmek yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevaplandırmada güçlük çekeceği konular hanesindedir, dikkat etmesi lazımdır." dedi.
Bahçeli, NTV-Star televizyonunda ortak canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
MHP'den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'a katıldığı bir etkinlikteki saldırının ardından söylediği "Bir ülkücü yapacağı işi yarım bırakmaz." sözlerinin "Bazı çevreler tarafından tehdit olarak algılandığı"nın belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Bunu tehdit olarak algılamamak lazım." diye konuştu.
Bazı senaryolara uygun oyunların oynandığını, bunların figürlerinin, oyuncularının olduğunu anlatan Bahçeli, "Bunu ülkücüler yapmamıştır, yapmış olsalar, hiçbir şeyi ülkücü yarıda bırakmaz. Kafasına ne koymuşsa onu yapacak kudrettedir ülkücü. Öyle oyun oynamaz." ifadesini kullandı.
"Muhalifler bunu kendi kendilerine mi yaptılar" ifadeleri üzerine Devlet Bahçeli "Artık kim yapıyor...Yani Türkiye'de bazı şeyler var bunların netleşmesi lazım. Kim figürandır, kim oyuncudur, kim senaristtir bunlar belli değil. Her gün yeni bir olayla, söylemle karşı karşıya kalıyorsunuz." dedi.
"Neden MHP'ten bu kadar muhalif isim çıktı?" sorusuna Bahçeli, "MHP'de o kadar muhalif yok." karşılığını verdi.
"Başkan olacak kişi beş artı beş yıl iki dönem görev yapacak ama isterse Meclis, tekrar seçime gitme kararı alabilir ve dokuzuncu yılda diyebilir ki 'Bir üçüncü dönem daha görev yapsın'. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu?" sorusuna karşılık Bahçeli, "Böyle bir şeye gerek yok. Bunları söyleyen insanlar kendileri inanıyorlar mı acaba, o soruyu sormak lazım." ifadesini kullandı.
"Cumhurbaşkanı danışmanları da bunu dile getirmişti." sözleri üzerine Devlet Bahçeli, şunları söyledi:
"Zaten beni en fazla düşündüren konu şudur, bunu yanlış anlaşılmalara da vesile olarak söylemiyorum, herhangi bir partinin iç meselesine karışmak için söylemiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği politika açısından söylemiyorum. Ortada bir gerçek var. Sayın Başbakan Binali Yıldırım Bey, Türkiye'de ulaşmadığı yer kalmadı, gece gündüz. Sayın Cumhurbaşkanı toplu açılışlar sebebiyle ulaşmadığı yer kalmadı. İlgili bakanların dolaşmadığı yer kalmadı. Hepsi ne için dolaşıyorlar, aynı zamanda bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabulü açısından düşüncelerini halkla paylaşıyorlar. Şimdi bir danışman kalkıyor, bir eyalet sisteminden bahsediyor. Öyle bir açıklamayı yapan insanlar ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hedefini sabote ediyorlar veyahut da bir iç pazarlıkla görevlendirilmiş konuşmacılar mı bunlar? Bunları zaman gösterecek. Şimdi 'Eyalet sistemini getireceğiz' diye bir danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım."
Bununla ilgili görüşlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletip iletmediği sorulan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Hayır, bunu saklamanın bir manası yok, benim iletmeme gerek de yok. Her şeyi yakınen takip eden bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan. Geçmişte Kayseri'de bir belediye başkanlığı yapmış başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleleri kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul de etmiyorum. Öyle danışman olmaz, o zaman Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin emeğine, diğer siyasi partilerin emeğine ve MHP'nin kararını sabote eden bir insan konumundadır. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım."
"Bana tesir edemezler"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Danışmanlardan Mehmet Uçum da 'Halk gümbür gümbür devrim yapıyor, halk kendi devletini kurmak için adım atıyor' diyor. Bu ne demek, siz ne anladınız bu açıklamadan?" denilmesi üzerine, "Boş bir laf." karşılığını verdi.
Danışmanların söz konusu ifadelerininin ülkücülerin oyunu etkileyip etkilemeyeceği sorulan Bahçeli, "Etkilemez. Milliyetçi, ülkücü hareket karar vermişse bir bölümü, o kararında ısrar eder kimse de tesir edemez. Bana tesir edemezler mesela." değerlendirmesini yaptı.
"Buradan bir bölümünün hala karar vermediği anlamı mı çıkıyor?" sorusuna Bahçeli, "Hayır onu demiyorum. Zaten var bir bölüm. Muhalefet değil de partiyle ilişkisi kesilmiş olanlar var. Partiyle ilişkisi kesilmiş olanları her gün televizyona 'MHP'nin bilmem nesi' olarak takdim edip kanaat yürütüyorlar." karşılığını verdi.
"Tabanda az da olsa bir 'hayır' beklentiniz var mı" sorusu üzerine Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:
"Bazıları var mesela, gerçekçi konuşmak lazım, herhangi bir davranışından, uygulamasından dolayı Cumhurbaşkanlığına kırgın, kızgın olan insan 'Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olmaması için hayır oyu kullanacağım' diyebilir. Bazıları da der ki 'Çok güzel hizmetler yapıldı bu hizmetleri karşısında dün ben başka bir partideydim, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tasvip ediyorum' diyebilir. 7 Haziran seçimlerinden iki milyona yakın milliyetçi, ülkücü hareket 1 Kasım'da oraya gitti. Bu nasıl iştir?"
"Tarihi hata olur"
2019 yılında cumhurbaşkanlığı için aday olup olmayacağı sorulan Bahçeli, "Benim hiçbir erken düşüncem olmaz. Herhangi bir planlamam olmaz. Ben inanmış bir adamım, Cenab-ı Allah'ın takdiri neyi öngörüyorsa, ona rıza gösterenlerdeniz biz." ifadesini kullandı.
"2019'da Erdoğan aday olsa destekler misiniz?" diye sorulması üzerine de Bahçeli, "Kim öle kim kala. Zaten kendisi de öyle söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi başka şey şahıs olarak, Türkiye'de fiili durum dayatmayı hukuki zemine çekerek bir hükümet istemini gözden geçirmek başka şey. Bu her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimiz anlamı taşımaz. MHP terörle mücadelede, ülkenin istikrarında, Suriye, Irak'ta, Türkiye'nin tehditlere karşı duruşunda bugünkü siyasi iktidara ne pahasına olursa olsun kesin destek vermektedir." diye konuştu.
"Eğer 'evet' çıkarsa HDP ile müzakerelerin yeniden başlayacağı ihtimalinde duruyor musunuz?" şeklindeki bir soruya da Bahçeli, "Bu onların bileceği iştir, tarihi hata olur." yanıtını verdi.
Irak'ın Kerkük kentindeki kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılması ve Kerkük İl Meclisi'nin kentin IKBY'ye ilhakı için referandum a gidilmesi kararı konusunda Ankara'nın tavrına yönelik soru üzerine Devlet Bahçeli, "Ankara bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın son ifadeleriyle kesin tavırlar 'Bayrak insin' diyor. Bu kararlılığı devam ettirmek lazım, bu kararlılığı devam ettiriyorsa, MHP olarak da destek veririz." değerlendirmesini yaptı.
"Sivil ayağını bulmak lazım"
"Türkiye'de yeni bir darbe, kalkışma ihtimali görüp görmediği" sorulan Bahçeli, "Şu an için yeni bir kalkışma hareketi, darbe teşebbüsü, adına ne derseniz deyin, kısa süre içerisinde, şu anki kararlılık devam ettiği takdirde herhangi bir risk olarak görmüyorum." diye konuştu.
Bahçeli, devletin 15 Temmuz'dan sonraki süreçte her türlü tedbiri alarak terör örgütleri PKK/PYD, DHKP-C, FETÖ ile mücadelelerini sürdürdüğünü belirterek, "Ancak bu mücadelenin artık sonuna doğru gelinmesi lazım, yargı sürecini çalıştırmak lazım." ifadesini kullandı.
"Gerek iktidar kanadında gerek sizin partinizde bu isimler duruyor mu yoksa temizlendi mi?" sorusuna karşılık Bahçeli, 15 Temmuz gecesi "Yurtta Sulh Konseyi" imzalı bir bildirinin okunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"Bu bildiriyi dikkate aldığınız takdirde bu bir darbe teşebbüsün, kalkışmanın bildirisi olarak algılanmalıdır. Böyle bir bildiri yayımlamış olan 'Yurtta Sulh Konseyi' sadece askerlerden teşekkül etmez, mutlaka onun bir sivil kanadı da vardır demektir. Sivil ayağını bulmak lazımdır. Bu sivil ayağı da yapılmış olan çalışmalarla, soruşturmalarla, yargı aşaması geldiği zaman oradaki sorgulamalarla zannediyorum bir sonuca doğru gidebilir."
"Siyasi ayağında AK Parti içinde kimseler olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilen Bahçeli, "Kimsede 'şu vardır' demiyorum ama bizim içimizde birkaç tane olduğunu biliyorum." karşılığını verdi.
Partisindeki söz konusu kişileri bilip bilmediği sorulan Bahçeli, "Evet. Partiden ayrılanlar var, ayrılmayanlar var, başka türlü davrananlar var. Ama Fetullah Gülen hareketi ile ilişkili olanlar görülmektedir, bu da bilinmektedir." dedi.
"Partinizden ayrılmayan FETÖ'cüler mi var?" sorusu üzerine Devlet Bahçeli, "Olabilir diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
FETÖ'nün aralarında eğitim ve emniyetin de bulunduğu sekiz ayak üzerine kurulduğunu belirten Bahçeli, "Birisini tutuklamış olsanız götüreceğiniz yer emniyettir. Emniyette FETÖ'cü var. Oradan savcılığa gönderseniz orada FETÖ'cü var. Bir başka yere aynı şekilde. Böyle Türkiye kuşatılmış. Bunun içerisinde siyasi ayağının olmaması mümkün değil." diye konuştu.
"Böyle bir şeyi nasıl düşünebilir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe" söylemlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, şunları anlattı:
"Kontrollü darbe sözünü söyleyen kişi kontrolün kimden olduğunu da bilmesi lazım. 'Kontrollü darbe', darbe kontrolsüz olur mu? Bu kadar geniş alanda etkili olmuş, savcısıyla, hakimiyle, askeriyle, generaliyle bu kadar geniş bir alanda 15 Temmuz yaşanmışsa, 248 vatan evladı şehit edilmiş, 2 bin 193 kişi gazi olmuş, yaralanmışsa 'bu kadar büyük planlama kontrolsüzdür' demek... Bu, serseriler yumağı değil, ileride nelerin olduğu görülecek. Bunun kontrolsüz olması mümkün müdür? Almanya'daki yayınlara bakınız, başka türlü, Türkiye'deki değerlendirmelere bakınız."
"Kılıçdaroğlu'nun kastı buradaki kontrolün hükümetin elinde olduğu yönünde bir imaydı" ifadeleri üzerine Devlet Bahçeli, "248 kişi şehit olduğu bir ortamda böyle bir şeyi kendisi nasıl düşünebilir? Böyle bir şey olabilir mi?" diye sordu.
Bahçeli, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşadıklarına değinerek, "Bunu kalkıp 'Kontrollü bir darbe' diyerek başka türlü amaçlara doğru çekmek, yarın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevaplandırmada güçlük çekeceği konular hanesindedir, dikkat etmesi lazımdır." dedi.
"Bizden uzak dursunlar, Allah'a yakın olsunlar"
Eski MHP Milletvekili Meral Akşener'in yüzde 61,5 "evet" çıkması durumunda siyaseti bırakacağına yönelik söylemlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Böyle bir kişiye verecek cevabımız yok. Allah yolunu açık etsin, bizden uzak dursunlar da Allah'a yakın olsunlar." diye konuştu.
Bahçeli, Saadet Partisi'nin de "hayır" oyu vereceğini buna saygı duyduğunu ancak "hayır"ın başka amaçlarla kullanılabileceğini ifade ederek, "Mesela FETÖ'nün kalıntıları bunu istismar ederse, o zaman buna müsaade etmemek lazım. Böyle bir durum Türkiye'yi nereye götürür?" değerlendirmesinde bulundu.
"Erken seçim olarak mı?" sorusuna Bahçeli, "Tabii kargaşadan çıkış noktası demokrasi içinde olması lazım." karşılığını verdi. "Danışmanlardan biri demişti ki 'Eğer hayır çıkarsa, revize ederiz bu değişiklikleri, sonrasında tekrar halkın önüne götürürüz'. Böyle bir durumda siz, partiniz destek verir mi?" sorusu karşılığında Bahçeli, "Biz üç beş tane danışmanın oyuncağı olamayız. Bizim muhatabımız AK Parti'nin tüzel kişiliğidir, yani partidir." ifadesini kullandı.
"Benden iyi yaptıklarını söyleyebilirim"
"Referandum sürecinde hem Binali Yıldırım'ın hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık bozkurt işareti yaptığını gördük. Acaba hangisi daha doğru yapıyor?" sorusuna karşılık, "Benden iyi yaptıklarını söyleyebilirim. Ellerine bozkurtun bu kadar yakıştığını görmekten de mutluyum." diye konuştu.
Klasik otomobil koleksiyonuna kattığı yeni bir otomobil olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli, "Hayır yok. Klasik arabalarla meşgul oluyoruz. Nazar değmesin ama sayısı 9'u buldu." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni otomobillerin hangi markadan olursa olsun birbirine benzediğini, klasiklerin birbirinden farklı olduğunu, birbiriyle mukayese edilemeyeceğini belirtti.
"Eski siyasetçiler de böyledir, farklıdır mı demek istiyorsunuz?" sorusuna da Bahçeli, "Siyaset bir tecrübe ise o tecrübeyi kazananlar tabii ki bir farklılık taşırlar. Biz daha onun eşiğindeyiz." yanıtını verdi.
Yüzük merakı sorulan Bahçeli, bugün taktığı yüzüğün kıyafetine uygun olduğunu belirterek, üzerinde Türkçe ve Göktürkçe yazılar bulunduğunu anlattı.
"Türkiye yürürken biz de yürümeye başlarız"
"Son araba gezintiniz Neşet Ertaş türküsüyle olmuştu. Çok mu seviyorsunuz Neşet Ertaş'ı?" sorusuna Bahçeli, "Neşet Ertaş'ı sevmeyen yok. Ama o şarkının içinde bir sır var. O sır önemlidir." yanıtını verdi.
"Sır olduğu için paylaşmayacaksınız öyle mi?" sorusu karşılığında Bahçeli, "Kendisi de öyle söylüyor zaten." dedi.
Takip ettiği diziler olup olmadığı sorulan Bahçeli, "Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz" dizisini izlediğini, oyuncularını başarılı bulduğunu, izlediği diğer dizinin de "Adı Efsane" olduğunu belirtti.
Dinlenmek için neler yaptığı da sorulan Bahçeli, "Hava şartlarına göre yürüyüş yapamıyoruz ama referandum dan sonra belki Türkiye yürürken biz de yürümeye başlarız." ifadesini kullandı.
Beşiktaş-Lyon maçında Beşiktaş'a başarı dileyen Devlet Bahçeli, takımın çok iyi gittiğini kaydetti.
Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman ve antrenör Şenol Güneş'i tebrik ettiğini vurgulayan Bahçeli, "Şenol Bey'i aradım başarısından dolayı. Ona, 'Başka takımlarda ortaya koymuş olduğunuz başarıları, Beşiktaş'a taşımanızdan dolayı sizi ayrıca tebrik ediyorum.' dedim. İnşallah sonu da güzel olur diye düşünüyorum." diye konuştu.
(Bitti)