MHP Genel Başkanı Bahçeli: "16 Nisan'da kazanan Türk milleti, Türkiye'dir; hayır veya evet diyen tüm vatandaşlarımızdır. Kazançlı çıkan bayraktır, devlettir, vatandır, milli namus ve haysiyettir. Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. 16 Nisan'da FETÖ yerle bir olmuştur. 'Evet çıkarsa bittik' diye feveran eden PKK hapı yutmuş, sonu görünmüştür. PYD-YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbeyi yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur."