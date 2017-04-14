MHP Genel Başkanı Bahçeli: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın eyalet sisteminin olmayacağına ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Fazlasıyla yeterli. Bu açıklamalardan sonra tartışmayı ancak CHP veya 'hayır' kumpanyasının elamanları sürdürür. Zannediyorum onlar yapıyor, çünkü sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş." değerlendirmesini yaptı.



Bahçeli, HaberTürk ve Show TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Eyalet sistemi tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları hatırlatılarak, "Açıklamaları yeterli buldunuz mu?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Bahçeli, "Fazlasıyla yeterli. Bu açıklamalardan sonra tartışmayı ancak Cumhuriyet Halk Partisi veya 'hayır' kumpanyasının elemanları sürdürür. Zannediyorum onlar yapıyor. Çünkü sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş." değerlendirmesinde bulundu.



Erdoğan'ın açılışlara katılarak Türkiye'yi gezdiğini ve kanaatlerini açıkladığını, Yıldırım'ın da olağanüstü bir performansla çeşitli programlara katıldığını, anayasa değişikliğinde yer alan 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalıştığını ifade eden Bahçeli, bunları takip ettiklerini belirtti.



"Evet çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur"



Bahçeli, kendilerinin de eleştirilere cevap vermeye çalıştıklarını dile getirdi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:



"Şimdi bir partinin genel başkanı ve Başbakan, o partinin adayı olarak topluma mal edilmiş ve seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ağzına eyalet sistemini almıyor ise ve bunu bir danışman söylüyor ise bu danışman da Cumhurbaşkanının danışmanı ise o zaman aklınıza iki soru gelir. Bir, bundan bilgisi var mıdır cumhurbaşkanının? 'Ben söyleyemiyorum sen söyle' diye bir tartışma mı başlatmak istiyor? Yoksa bu danışman bir başka amaca hizmet ederek bu faaliyetleri sabote mi ediyor? Eğer bu, sabote ediyorsa 'Ben bu danışman ben de olsa atarım, kovarım' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz o kendisinin bileceği bir iş. Ama gerçek bu. Türkiye'nin bu kadar hassasiyeti ve referandum a iki gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar ve bunları da bazı gazetelerde, bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde, Twitter ile de insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yapıyorlarsa şimdi ben açıkça söylüyorum; 'evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur.



Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'evet' en çok bir şekilde temsil edilerek cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'de uygulanacaktır. Dünden bu yanaki gelişmeler ışığında bunu söylüyorum. Bunları böyle yapıp, Twitter'da bilmem ne yaparak, sosyal medyada şunları yaparak ülkücüyü bunlar bu kadar saf, aptal mı zannediyorlar? Hiç mi düşünme sahibi değiller? Bunun arkasındaki oyunlar kimlerdir, bu tweetleri kim yapıyor, Cumhuriyet Halk Partisinden hangi milletvekilleri kimleri arıyor, kimlerle konuşuyor? Bunları bilmiyor muyuz zannediyorsunuz? Kesin olarak söylüyorum; 'evet' çifte su verilmiş çelik gibidir. Pazar günü kendini gösterecektir."



"Ülkücülerin soru işareti zaten yok"



"Bu açıklamalardan sonra ülkücülerin bir soru işareti kalmadı mı?" sorusu üzerine Bahçeli, "Zaten yok." değerlendirmesinde bulundu.



Birçok çevreye karşı cevaben bir şeyler söylediklerini, aynı zamanda bir teşkilat yönettiklerini söyleyen Bahçeli, bazı cümlelerinin seçilmiş cümleler olduğuna işaret etti.



Bahçeli, "Şimdi 'hayır'cı olup şu ana kadar sessiz kalmış ama bu cümleden dolayı 'Artık genel başkan da 'hayır'dan yanadır' diye ortaya çıkan 'hayır'cıları tespit etmediğimi nereden biliyorsunuz?" dedi. "Size gelip konuşanları mı tespit ettiniz? Ne yaptınız?" sorusu üzerine Bahçeli, bir kişinin tam anlaşılması için kullandığı üsluba bakılması gerektiğini kaydetti.



(Sürecek)