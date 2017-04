MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Her iki partinin görüşmeleri sırasında, görüşmeler sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Sayın Genel Başkanımla görüşmeleri sırasında bu konularla ilgili hiçbir şekilde, eyalet sistemi gündeme gelmemiştir. Böyle bir husus da bize teklif edilmemiştir." dedi.



Yalçın, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam katıldığı bir televizyon programında "eyalet sistemi" hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması ve Bahçeli'nin ne demek istediğinin sorulması üzerine Yalçın, Bahçeli'nin ülkücü hareketin hassasiyetini bir kez daha hatırlatmak istediğini belirtti.



Bahçeli'nin bu tür açıklamaların sürece zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunduğunu vurgulayan Yalçın, "Yoksa mevcut siyasi partilerin hedefte birlik yaparak, referandum dan 'evet' çıkması noktasındaki çabalarının değiştiği, farklı istikametlere yönelindiği şeklinde bir açıklama değildi. Fazla yoruma da gerek yok." diye konuştu.



Yalçın, halk oylaması sürecinde evet denilmesi yönündeki çabaların ortada olduğuna işaret ederek, Bahçeli'nin, bir danışmanın "eyalet sistemi" ile ilgili açıklama yapmasının mahsurlarına işaret ettiğinin altını çizdi. Yalçın, "Hepsi bundan ibarettir. Bütün bunları söylerken de kararımızın değişkenliği yönünde herhangi bir laf sarf etmedi dikkat ederseniz." ifadesini kullandı.



Yalçın, farklı açıklamalarla vatandaşın kafasının karıştırılmamasını istedi.



Anayasa değişikliğine ilişkin Meclisteki görüşmeler sırasında, "eyalet sistemi"nin gündeme gelmediğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şöyle devam etti:



"Şöyle güzel bir husus olmuş. Sayın Genel Başkanımın akşamki ikazı sonrasında gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse Sayın Başbakan, kafalarda herhangi bir soru işaretinin kalmaması adına net açıklamalarda bulunmuşlar. Bu, vatandaşımız için olumlu ve uygun bir gelişme. Doğru.18 maddede, eyaleti getiren veya bunu çağrıştıran hiçbir gelişme yok veya üniter yapıyı veya birinci, ikinci, üçüncü maddeleri değiştiren bir yaklaşım yok. Olsa zaten MHP bunun içerisinde olmaz, böyle bir çalışmanın tarafı olmaz."



"Daha sonrası için böyle bir risk var mı?" sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:



"Hayır, yok. Neden? Anayasa'nın 123'üncü maddesi çok açık ve net. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle böyle bir düzenleme yapamaz, bu Meclisin uhdesindedir. Eskiden olduğu gibi. Burada bir değişiklik yok. Kaldı ki her iki partinin görüşmeleri sırasında, görüşmeler sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın Sayın Genel Başkanımla görüşmeleri sırasında bu konularla ilgili hiçbir şekilde, eyalet sistemi gündeme gelmemiştir. Böyle bir husus da bize teklif edilmemiştir.



Bahçeli'nin "MHP içerisinde FETÖ'cüler olduğunu biliyorum" açıklamasının hatırlatılması ve bunların kim olduğunun bilinmediğinin sorulması üzerine de Yalçın, parti genel merkezinin zamanı geldiğinde gereğini yapacağını ifade etti.



Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildiğinin anımsatılması üzerine Yalçın, böyle bir karşılamanın TSK geleneklerinde olmadığını belirterek, incelemenin sonucunu gördükten sonra düşüncelerini paylaşacağını dile getirdi.



Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddiaları ile FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine, siyasetteki FETÖ'cü yapının temizlenmesini istediklerini bildirdi.



"Darbenin kontrollüsü olmaz"



Bahçeli'nin dün akşamki konuşmasında da bunun tedbirinin alınmasını istediğine işaret eden Yalçın, "Biz alıyoruz, FETÖ'cüleri temizliyoruz, temizlemeye de tespit ettikçe devam edeceğiz. Kurunun yanında yaş yanmaması için dikkat etmemiz lazım. Aynı hassasiyetin diğer partilerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Anamuhalefet partisinin kontrollü darbe yaklaşımı ise akıl almaz bir tanımlama. Darbenin kontrollüsü olmaz. Böyle bir şey olmaz. İlla kontrollü diyorsanız o zaman bildiğiniz bir şeyler var. O zaman darbe denilen olgunun, çıkışın, kalkışmanın bir yerindesiniz o zaman. Onu izah etmek durumundasınız." ifadesini kullandı.



Semih Yalçın, "Evet çıkarsa hayır cephesinde bir kriz olur mu?" sorusu üzerine, "evet" sonrasında anamuhalefet partisinin kendi içerisinde yeniden yapılanma adına karışacağını düşünmenin müneccimlik olmayacağını söyledi.



Bir hesaplaşmanın mutlaka gündeme geleceğini belirten Yalçın, "16 Nisan'dan sonra CHP'nin içerisinde yaşanan o kaosu hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.



"Hayır" çıkarsa MHP'nin içerisinde bir değerlendirmeye gidilip gitmeyeceğinin sorulması ve Meral Akşener'in "Evet çıkmazsa Bahçeli'nin ne yapacağını merak ediyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine Yalçın, bu ifadelerin kendileri için kıymetinin olmadığını dile getirdi.



"Biz 'evet'i ısrarla ifade ettik"



Yalçın, halk oylamasında "hayır" çıksa da kararı halkın vereceğine işaret ederek, "Neticede halk karar vermiş olacak ama bu halka biz 'Evet'in neden verilmesi gerektiğini ısrarla ifade ettik, hala ifade ediyoruz. Yarın akşama kadar da bu ifade tarzımız devam edecek. Değişen hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.



Referandum sonrası, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin iki parti arasında işbirliğine ilişkin görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Yalçın, "Şu an öyle bir şey yok. Öyle bir talep de ne Cumhurbaşkanından ne Başbakandan gelmedi." dedi.



Yalçın, uyum yasaları konusunda da desteklerinin süreceğini kaydetti.