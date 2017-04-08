MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Gerek kamuoyu araştırma sonuçları, gerekse meydanlardan yansıyan coşku, milletimizin çoğunluğunun tercihini 'evet'ten yana kullanacağını göstermektedir. Halk temayülünün 'evet' yönünde tecelli etmesinde en büyük paylardan biri de MHP'nin olacaktır." ifadelerini kullandı.



Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin anayasa değişikliği sürecinin fikir kaynağı, başat aktörü ve yönlendiricisi olduğunu belirtti.



Anayasa değişikliği için yapılacak halk oylamasına 10 günden az süre kaldığına işaret eden Yalçın, "Gerek kamuoyu araştırma sonuçları, gerekse meydanlardan yansıyan coşku, milletimizin çoğunluğunun tercihini 'evet'ten yana kullanacağını göstermektedir. Halk temayülünün 'evet' yönünde tecelli etmesinde en büyük paylardan biri de MHP'nin olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



MHP'nin, bugüne kadar 7 ilde miting düzenlediğini belirten Yalçın, "Bu mitinglerin hemen hepsinde meydanları dolduran coşkulu kalabalıklar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gösterilen yoğun ilgi ve tezahürat, MHP'nin tuttuğu yolun doğru olduğunu, yürütülen 'evet' kampanyasının da beklenenin fevkinde makes bulduğunu ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.



"Algı operasyonu yaparak başarı elde edemez"



Yalçın, bugün Antalya'da ve yarın İstanbul'da yapılacak mitinglerle MHP'nin meydan toplantıları programının tamamlanmış olacağını bildirdi.



Buna rağmen hala bazı mahfillerce, MHP'nin sözde siyasi bölünmeden dolayı gücünü meydanlara yansıtamadığı ve "evet" kampanyasında yeteri kadar etkili olamadığı iddialarının medya üzerinden kamuoyuna yansıtıldığına işaret eden Yalçın, özellikle Bahçeli'nin halk oylaması kampanyaları sırasındaki gayretlerinin kasıtlı olarak görmezden gelindiğini veya küçümsendiğini belirtti.



Semih Yalçın, Bahçeli'nin "evet" kampanyasındaki çabalarını ve mitinglerde gösterdiği performansı yok farz edenleri eleştirerek, AK Parti'nin, MHP'nin kampanya performansından memnun olmadığına dair maksatlı olarak gündeme getirilen iddiaların da bulunduğuna dikkati çekti. Yalçın, "Hatta bunlar, MHP'nin sözde eksikliğini telafi etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbuğ Türkeş'in kabrini, Başbakan Yıldırım'ın da MHP kampanya standını ziyaret ettiğini öne sürmüşlerdir." diyerek, bunların yalan olduğunu belirtti.



Bu ziyaretlerin olsa olsa jest ve nezaket ziyareti olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:



"Hiç kimse MHP'nin büyük emeğini küçümseme hakkına sahip değildir. Hiç kimse MHP'nin anayasa değişikliği ve referandum sürecindeki aktif, yapıcı ve dominant rolünü yok sayamaz. Bu, güneşi balçıkla sıvamaktan farksızdır. Hiç kimse MHP'deki sözde bölünme üzerinden seçmen üzerinde algı operasyonu yaparak başarı elde edemez. Çünkü bu, suya yazı yazmaktan farksızdır. Diyeceğimiz odur ki gizli MHP karşıtlığı ambalajıyla 'hayır' cephesine cephane taşıyanların eline beyhude yorgunluk ve hayal kırıklığından başka bir şey geçmeyecektir. Milletimiz, 16 Nisan'da 'evet' diyerek hükümetlerin vesayet odakları tarafından değil, millet tarafından kurulmasının önünü açacaktır."