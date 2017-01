MHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, TBMM'nin anayasa değişiklik teklifini millete götüreceğini ve Türk milletinin son süzü söyleyeceğini belirterek, "Bilge liderimiz kamuoyunun önünde, oylamadaki tavrının ne olacağını net bir şekilde beyan etmiştir. MHP liderinin yolu, yolumuzdur. MHP milletvekilleri liderlerinin yanında yılmadan yürümeye devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.



Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ocak'ta Mecliste gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bazı sözlerinin bağlamından koparılarak başka mecralara çekildiğini belirtti.



Özellikle, bir soruya cevap verirken söylediği, "…bazen zaruretler hasıl olduğu vakit, içimize sinmeyen şeyleri de yapmak zorunda kalıyoruz." şeklindeki sözlerinin, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilişkilendirilerek, partisini yıpratmak amacıyla kullanıldığını" belirten Öztürk, "Bu sözlerin devamında söylediğim sözlerden açıkça anlaşılmaktadır ki kastedilen, ülkemizin 15 Temmuz ihanet kalkışmasından beri yaşamakta olduğu, iç ve dış baskılarla şekillenen ve her gün yenileri eklenerek artan, her gün askerimizin, polisimizin ve sivil vatandaşlarımızın canına kasteden kanlı terör olayları nedeniyle yaşamakta olduğumuz olağanüstü durumdur." değerlendirmesinde bulundu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuşmalarında vurguladığı gibi Türkiye'nin her yönden derin ve tarihi bir hesaplaşmanın içinden geçtiğine işaret eden Öztürk, "oldu-bitti"lere karşı milletçe direnildiğini bildirdi.



Öztürk, devleti bir ur gibi saran FETÖ'nün temizlenmesine ve devlet içinde yarattığı tahribattan kurtulmaya çalışıldığını, aynı zamanda PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Siyasetini her zaman 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' düsturu ile yapan MHP olarak, ülkemizin içinde bulunduğu bu derin beka sorunundan bir an an evvel kurtulması, yaratılmaya çalışılan bu kaos ortamından birlik ve bütünlük içinde çıkılması için sorumlu bir siyaset yürütmekteyiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, partimizin bütün yetkili ve sorumlu organları ve mensupları dikkatli bir dil kullanmakta, kardeşliğimizin pekiştirilmesi için elinden geleni yapmaktadır. Anayasa değişikliği teklifi çerçevesinde, Genel Başkanımızın şahsında 50 yıllık bir misyonun temsilcisi olan MHP ve mensuplarına yönelmiş bulunan ve kaynağı bizce malum olan çirkin ve yıkıcı propaganda ve algı yönetiminin amacı; MHP'nin ülkenin içinde bulunduğu bu zor durum karşısında güçlü bir liderlikle takındığı yapıcı, onarıcı, doğruyu gösterici muhalefet duruşudur. MHP, Cumhuriyet'in temel esaslarından, üniter-ulus devlet anlayışından, laik-demokrasiden ve Türk milletinin egemenliğine sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyecektir. Esas olan Türk milletinin iradesidir. Onun iradesinin tecelligahı olan TBMM, bu teklifi millete götürecek ve Türk milleti son sözü söyleyecektir. Bundan korkup kaçanlar, bir takım gizli mahfillerdeki pazarlıkların piyonu haline gelenler tarih önünde sorumlu olacaklardır ve bir gün bunun hesabını Türk milletine vereceklerdir. Bilge liderimiz kamuoyunun önünde, oylamadaki tavrının ne olacağını net bir şekilde beyan etmiştir. MHP liderinin yolu, yolumuzdur. MHP milletvekilleri liderlerinin yanında yılmadan yürümeye devam edeceklerdir."